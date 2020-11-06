Лекарства от ковида и новые ограничения: Заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом прошло в Амурской области

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И. о. министра здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева на заседании оперштаба рассказала о ситуации с коронавирусом на территории региона.

Препараты поступают в больницы

Светлана Леонтьева сообщила, что на лечении в медучреждениях, подведомственных минздраву области, находится 4305 пациентов с СOVID-19. Стационарно лечатся 1296 человек, амбулаторно – 3009.

- Активно работает провизорный госпиталь на базе больницы восстановительного лечения на 60 коек. Накануне начал функционировать инфекционный госпиталь на базе наркологического диспансера на 80 коек – началось его заполнение. Практически заполнен провизорный госпиталь на базе областного кожно-венерологического диспансера. Развернута база для долечивания пациентов на базе санатория «Василек» - туда отправились первые пациенты с положительной динамикой, - рассказала и. о. министра.

В регион поступили препараты для амбулаторного лечения амурчан с СOVID-19, сегодня их начали передавать в медицинские организации. Заключаются новые контракты на поставки лекарств. Что касается средств индивидуальной защиты, то амурские медики ими обеспечены на срок от двух недель до месяца, заключены новые контракты и ожидаются поставки.

Борются в регионе и с дефицитом кадров - для работы в инфекционные госпитали и медорганизации порядка 360 студентов-медиков, в поликлиниках работают 69 волонтеров.

В ЗАГС не пускают гостей

Важное новшество для тех, кто запланировал на конец 2020 года свадебное торжество – торжественные регистрации браков опять будут проводить без гостей. Это предложила руководитель управления ЗАГС Амурской области Наталья Томилова. Предложение поддержал губернатор Василий Орлов.

Также на штабе рекомендовано главам и центру занятости населения Амурской области проанализировать обеспечили ли работодатели Приамурья перевод 30% своих сотрудников на дистанционный режим работы.

В случае если некоторые работодатели не исполнили требование решения штаба – принять соответствующие меры.