Еще два человека скончались от коронавируса в Приамурье

Около 2 339 детей контактировали с больными ковидом. Фото: pexels.com

В Амурской области за сутки коронавирусом заболел 161 человек, двое скончались. Всего в регионе с начала пандемии заразились 7543 человека, умерли 63. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

В то же время на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в регионе рассказали, что за неделю в Приамурье зарегистрирован 1051 случай COVID-2019. Выраженный рост заболеваемости отмечается в Благовещенске, Белогорске, Райчихинске, Зее, Свободном, а также в Благовещенском, Бурейском, Ивановском, Константиновском, Мазановском, Тындинском районах.

- Работающие граждане 65+ имеют возможность до 31.11.2020 уйти на оплачиваемый больничный. При этом неработающие пожилые граждане продолжают вести достаточно активный образ жизни. В ходе рейдовых проверок мы отмечаем значительное количество пожилых лиц в общественном транспорте, торговых центрах и иных людных местах. Предлагаем активизировать работу по контролю режима самоизоляции для неработающих граждан в возрасте старше 65 лет, действующего согласно Распоряжению губернатора, - заявила на заседании руководитель амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

За последние 2 недели отмечается выраженный рост заболеваемости среди работников в сфере торговли и транспорта. УМВД России по Амурской области еженедельно привлекаются к административной ответственности более 70 лиц, игнорирующих требования о ношении масок. А вот удельный вес школьников в общей структуре заболевших не увеличивается.

- Тем не менее, на сегодняшний день в области около 2 339 детей, бывших в контакте с больными COVID-2019. Фиксируются факты посещения контактными детьми торговых центров и учреждений дополнительного образования. Кроме того, по решению мэра с 09.11.2020 в Благовещенске введены дополнительные каникулы,- уточнили в правительстве Амурской области.

Ольга Курганова подчеркнула, что в связи с этими факторами необходимо строже контролировать детей, которые в свободное время часто проводят время в крупных торговых центрах.