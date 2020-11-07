В перинатальном центре приняли первых рожениц из Благовещенского роддома

Количество родов в перинатальном центре увеличится практически вдвое. Фото: amurobl.ru

Переводить будущих мам с городского роддома начали с 3 ноября. Из одного медучреждения в другое «переселили» уже 15 женщин. По планам, до конца года областной перинатальный центр примет порядка 300 рожениц из Благовещенска. Именно такое число амурчанок сейчас зарегистрировано с доношенными сроками беременности, сообщают в правительстве Амурской области.

Для рожениц в перинатальном центре созданы комфортные условия пребывания, максимальное размещение двухместное, в каждой палате имеются душ и туалет, организовано индивидуальное питание в палатах.

- Как ожидается, в среднем количество родов увеличится до 20 в сутки, ранее среднее число родов составляло 10-12 ежесуточно. Штат центра укомплектован, отозваны врачи, находящиеся в отпуске и на учебе, в помощь планируется привлечь коллег из городского роддома. Все перемещения согласованы с минздравом региона. Мы понимаем, что возрастет нагрузка на медперсонал, но мощности у учреждения имеются. С учетом сложной эпидемиологической обстановки мы позаботились о сотрудниках. Всему медперсоналу центра для профилактики вирусных заболеваний за счет больницы выданы противовирусные препараты. Здоровье пациентов, как и сотрудников, для нас стоит на первом месте, - рассказала и.о. главного врача перинатального центра Амурской областной клинической больницы Ольга Радченко.

Тем не менее, новость о том, что городской роддом «расселяют», вызвала большой общественный резонанс. Напомним, на базе данного медучреждения было решено временно открыть инфекционный госпиталь. Но сотрудники роддома выступили против создания ковидария и написали коллективное обращение к губернатору Василию Орлову. В нем медики попросили не создавать резервный госпиталь на базе роддома и объяснили, почему это решение можно назвать опрометчивым. Под текстом обращения подписались свыше 70 человек.