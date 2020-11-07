В Приамурье появится уникальный комплекс для занятий биатлоном

Заниматься на новом спортивном объекте будут биатлонисты, любители роликов и лыж. Фото: amurobl.ru

Новый спортивный объект создают на стадионе в Моховой пади, который спортсменам предоставил в безвозмездное пользование Областной центр развития спорта, и который не использовался по назначению.

Сейчас здесь идет активная работа: территорию расчистили от кустарника, провели электричество. На стадионе создали все необходимые условия для того, чтобы сделать стрельбище и расширить лыжную трассу. Все работы инициаторы проекта делают своими силами, сообщает пресс-служба Правительства Амурской области.

Строительство комплекса для занятий биатлоном, которого ранее не было в Приамурье, инициировала амурская областная физкультурно-спортивная общественная организация «Спортивный клуб лыжных гонок и биатлона «Ярый» совместно с Федерацией биатлона Амурской области.

- В ближайшее время мы установим снежную пушку. Нам необходимо 2,5 тысячи кубов снега, чтобы сделать лыжную трассу. Выход на неё будет прямиком со стадиона, где мы сделали стрельбище на 25 огневых рубежей, где будут стрелять из пневматических винтовок, - объяснил руководитель «Спортивного клуба лыжных гонок и биатлона «Ярый» Сергей Кузнецов.

В планах - создание лыжероллерной трассы, поэтому заниматься на новом спортивном объекте смогут не только спортсмены, но и любители роликов и лыж. Причём бесплатно!

Уже в январе 2021 года на новом комплексе состоятся сборы, в рамках которых пройдут соревнования среди амурских биатлонистов.