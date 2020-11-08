167 случаев: Коронавирус в Приамурье поставил новый рекорд

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Коронавирусом в Приамурье заболели 167 человек - это новый печальный рекорд. Всего же в Амурской области на данный момент выявлено уже 7 874 случая опасного заболевания. И число продолжает расти.

По данным федерального портала стопкоронавирус.рф, за сутки в области также выздоровели 18 человек, новых летальных случаев не зафиксировано. Таким образом, общее число смертей от COVID-19 в Амурской области по-прежнему составляет 68.

Напряженная ситуация заставила власти региона накануне принять новые ограничительные меры - теперь залы ресторанов смогут работать только до 21.00, а в торговые центры детей будут пускать только с разрешения родителей.