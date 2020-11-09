Мама артиста Comedy Woman из Благовещенска дождалась врача

Евгений Бороденко с родителями. Фото: www.instagram.com/evgenyborodenko/

Врач обследовал маму резидента Comedy Woman Евгения Бороденко, живущую сейчас в Благовещенске. Ранее артист рассказывал в социальных сетях о том, что при наличии 12% поражения легких и температуры его маму не положили в больницу, тест на коронавирус не взяли. Именно этот пост в итоге помог добиться обследования для женщины, считает актер.

- Спасибо большое всем, кто отреагировал на мои эмоциональный всплеск, связанный с родителями и здравоохранением города Благовещенск. Благодаря этому к моим родителям приехала врач, которая прочитала мои пост, - написал Евгений Бороденко в своем инстаграм-аккаунте.

Он сообщил, что его маме сделали тест на коронавирус и рекомендовали срочную госпитализацию – процент поражения легких увеличился на 20%. На сегодняшний день амурчанку уже положили в больницу.

- Я очень надеюсь, что все обойдется. Но чувствую себя абсолютно беспомощным. Злюсь на нашу систему в которой люди, проработав всю жизнь на заводах и шахтах, не заслужили никакого уважения в старости, - подытожил артист. - Боюсь представить, как бы разворачивались события, если бы не возможно было, говорить друг с другом через Инстаграм.