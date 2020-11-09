Амурчанин Самвел Казарян стал чемпионом мира по самбо

В финале он встретился с самбистом из Украины Дмитрием Стеценко. Фото: www.instagram.com/amurminsport/

Амурский спортсмен Самвел Казарян стал чемпионом мира по самбо. Чемпионат прошел накануне в сербском городе Нови-Сад, куда съехались около 400 самбистов из более чем двадцати стран мира.

- Состязания проходили в течение четырех дней. Они принесли в копилку российской сборной больше 50 медалей, 35 из которых – высшей пробы. В число чемпионов попал и амурский спортсмен Самвел Казарян. Он выступал в категории 82 килограмма. В финале он встретился с самбистом из Украины Дмитрием Стеценко. По итогу победа досталась россиянину, - рассказали в министерстве по физической культуре и спорта Амурской области.

В ведомстве поздравили Самвела Казаряна и его тренера Дмитрия Богодиста с отличным результатом и пожелали здоровья и дальнейших спортивных успехов. «Комсомолка» присоединяется к поздравлениям.

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