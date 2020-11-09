Коронавирусом в Приамурье заболели 165 человек

Соблюдение мер безопасности в такой ситуации должно быть приоритетом амурчан. Фото: благовещенск.рф

В Амурской области выявили еще 165 случаев новой коронавирусной инфекции – это не рекорд, но очень близко к нему. Состояние новых пациентов пока не уточняется.

Новую статистику по коронавирусу в Приамурье опубликовал федеральный портал стопкоронавирус.рф. Согласно ему, с начала пандемии в области выявили 8 039 случаев ковида, выздоровели 6 104 пациента (за сутки на поправку пошли 26 человека).

Однако есть и печальные новости – за сутки от коронавируса скончался один человек. На данный момент официальные источники заявляют о 69 летальных исходах в регионе.