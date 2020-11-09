Губернатор Василий Орлов: До 2022 года мы переселим из аварийного жилья 791 семью

А такой дом для переселенцев строят в Благовещенске. Фото: amurobl.ru

Активное строительство домов для переселения амурчан из аварийного жилья идет в области, несмотря на непростые условия пандемии. Например, в пгт. Прогресс в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (входит в нацпроект «Жилье и городская среда») продолжается возведение двух многоэтажек.

В четырёхэтажном доме на улице Пушкина застройщик возвёл уже три этажа. Сдать дом планируется в ноябре 2021 года.

- Для переселения из аварийного жилья 48-ми семей в данном доме администрацией поселка будут приобретены квартиры общей площадью 2 188,84 кв. м, - рассказал глава Прогресса Сергей Провоторов. - ООО «СМУ» на сегодняшний день идет согласно графику строительства дома. Дом №5 на улице Пушкина строится из кирпича. После завершения работ и сдачи объекта в эксплуатацию в конце 2021 года 93 человека заселятся в новые квартиры.

Второй четырехэтажный кирпичный дом для переселения еще 46 семей из аварийного жилья строится в Прогрессе на улице Промышленной. На сегодняшний день подрядная организация приступила к возведению фундамента дома. Сдача объекта запланирована на 2021 год.

- Активное строительство домов для переселения амурчан из аварийного жилья идет в области, несмотря на непростые условия, обусловленные пандемией. Всего до 22-го года новые квартиры получит 791 семья, - отметил губернатор Василий Орлов. – Проект стартовал в Приамурье в начале 2019 года. Финансирование программы осуществляется поэтапно. Всего же в ней 6 этапов, общий объем финансирования Программы составит 7 миллиардов 100 миллионов рублей, в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 6 миллиардов 900 миллионов рублей и средства консолидированного областного бюджета – 200 миллионов рублей.

Указанные средства будут направлены на переселение 3 тысяч семей из жилых помещений площадью 119 тыс. кв. м, расположенных в аварийном жилищном фонде на территории 22 муниципальных образований области.