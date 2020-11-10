Благовещенцам предлагают составить список великих жителей города

Концепция проекта разработана на основе игры «Самый-самый Благовещенск», созданной Яной Стародуб-Афанасьевой. Фото: благовещенск.рф

Благовещенск готовится к 165-летию. К юбилейной дате приурочена реализация проекта «Самый-самый Благовещенск», благодаря которому у областного центра постепенно появится новый образ – образ уникального города, где жили и живут выдающиеся личности. И прямо сейчас библиотеки Благовещенска создают перечень имен самых-самых благовещенцев.

Пока в списке около 120 человек.

- Это писатели, поэты, художники, артисты, медики, строители, спортсмены, педагоги, военные, которые внесли значительный вклад в развитие Благовещенска. Они меняли жизнь России, а, порой, и всего мира, - рассказала Александра Бородина, директор МБУК «Муниципальная информационная библиотечная система». - Имена некоторых из них уже увековечены на мемориальных досках, в названиях улиц, наименованиях учреждений и организаций. Но примерно две трети – мало известны широкому кругу горожан, их имена до сих пор не были увековечены. В пример можно привести нашего земляка Дмитрия Николаевича Пешкова, полковника императорской армии, который за 193 дня совершил конный переход из Благовещенска до Санкт-Петербурга.

Дополнить перечень великих благовещенцев могут и жители города. Для этого нужно прислать имена, информацию о земляках, фотографии на адрес электронной почты муниципальной библиотечной системы adm@biblioblag.ru.

Планируется изготовить календарь с портретами и информацией о выдающихся личностях. Также предлагается присваивать имена великих земляков организациям, учреждениям, творческим коллективам, проводить конкурсы и учреждать премии имени выдающихся благовещенцев.

Параллельно продумываются варианты размещения в городском пространстве информации об уникальных фактах, исторических событиях и известных горожанах. Предлагается проводить уличные выставки, устанавливать арт-объекты, скульптуры, создавать муралы. Планируется разработать концепцию информационного наполнения каждой общественной территории.

- Мы предлагаем к реализации еще один просветительский проект. Его название – «Город, улица, квартал: история места». Сейчас попробуем воплотить эту идею на территории конкретного квартала, где находится библиотека «Центральная». Предлагаю разместить информацию об истории этого района на автобусной остановке, – сообщила Елена Пастухова, методист информационно-методического отдела МБУК «Муниципальная информационная библиотечная система», руководитель Центра «Народный музей».

Напомним, популяризировать имена земляков, уникальные исторические события и факты о Благовещенске, предложил мэр города Олег Имамеев. Концепция проекта разработана на основе игры «Самый-самый Благовещенск», созданной Яной Стародуб-Афанасьевой.