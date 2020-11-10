Заболеваемость ковидом растет в Циолковском

Ситуация ухудшается не только на территории нашего города, но и в Амурской области, заявил глава Циолковского. Фото: instagram.com/tsiolkovsky.ru/

В понедельник, 9 ноября, в Циолковском прошло заседание оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19. Мэр города Сергей Левицкий подвел его итоги в социальных сетях.

- Ситуация ухудшается не только на территории нашего города, но и в Амурской области, да и в России в целом. На сегодня на территории ЗАТО Циолковский зарегистрировано 226 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 119 человек выздоровели, - рассказал глава города.

По его словам, все решения оперштаба в Циолковском выполняется, в частности – проводится дезинфекция многоквартирных жилых домов и общественных территорий.

- Друзья, соблюдайте, пожалуйста, меры предосторожности, - напомнил Сергей Левицкий. - В общественных местах обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Поймите, что от нашей дисциплины зависит очень многое. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких.

Ранее глава ЗАТО Циолковский сообщил, что в случае возникновения трудностей с медицинской помощью для больных COVID-19 и, в особенности, для граждан старше 65 лет, можно звонить на его личный номер: 8-914-040-38-98.