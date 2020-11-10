Василий Орлов поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

День сотрудника органов внутренних дел РФ вот уже несколько лет отмечается 10 ноября. В этот день россияне чествуют профессионалов, которые ежедневно заботятся об их безопасности. Сотрудников органов внутренних дел Амурской области поздравил с праздником и губернатор Василий Орлов.

- Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Амурской области! Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником! От вашей работы зависят покой и безопасность граждан России, жителей Приамурья. Ежедневно вы несете тяжелую службу, многим из вас приходилось рисковать жизнью, выполняя свой долг. Вы обеспечиваете порядок на улицах, следите за безопасностью граждан, расследуете самые сложные преступления, - отметил глава региона важность полицейской службы.

Губернатор поблагодарил сотрудников ОВД за службу:

- В Приамурье реализуются такие крупные проекты, как строительство космодрома, возведение гозоперерабатывающего завода и газохимического комплекса. Безусловно, обеспечение правопорядка на этих объектах – также важная задача для наших сотрудников органов внутренних дел, и они с ней успешно справляются, - подчеркнул Василий Орлов. - Благодарю вас за службу! От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе на благо амурчан!