Амурчанин устроил стрельбу в гостинице Хабаровска

Подозреваемый сопротивлялся. Фото: управление Росгвардии по Хабаровскому краю

Утром 10 ноября неизвестный мужчина открыл стрельбу в одной из гостиниц Хабаровска. Как сообщает местное интернет-издание DvHab.ru, оружие находилось в руках у жителя Амурской области.

- На место происшествия были незамедлительно направлены две группы задержания вневедомственной охраны. Охранник гостиницы рассказал росгвардейцам, что нажал тревожную кнопку после того, как один из постояльцев гостиницы в своем номере выстрелил из ружья в телевизор. После этого стрелок спустился на улицу и оставил обрез ружья в машине, прихватив с собой пару охотничьих ножей, - рассказали подробности происшествия в управлении Росгвардии по Хабаровскому краю.

С холодным оружием он вернулся в ресторан гостиницы, где его и обнаружили прибывшие по тревожному сигналу сотрудники Росгвардии. Подозреваемый сопротивлялся, так что к нему пришлось применить силу и сковать наручниками. Никто из персонала гостиницы и гостей отеля не пострадали.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции. В автомобиле задержанного был обнаружен обрез ружья и более ста патронов различного калибра.

Ранее не судимый 33-летний гражданин был доставлен в отдел полиции УМВД России по г. Хабаровску. Проводится расследование всех обстоятельств произошедшего.