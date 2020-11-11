К Новому году Благовещенск украсят три праздничных дерева

Праздничное оформление появится и на обновленной общественной территории в микрорайоне Фото: Администрация Благовещенска

В этом году к Новому году в областном центре появятся две высокие праздничные ели. Традиционно новогоднее дерево разместится на площади Ленина.Также светодиодную спиральную ель со звездами высотой около 11 метров установят в парке «Дружбы».

Новогоднюю ель украсят гирлянды синего и белого цветов, макушку дерева – полярная звезда. Праздничное оформление появится и на обновленной общественной территории в районе ТЦ «От и До». Сквер украсит искусственная зеленая ель высотой около 4 метров с гирляндой.

Это будет сделано для удобства жителей микрорайона, чтобы им не пришлось ехать в центральную часть города, а также чтобы разобщить отдыхающих и избежать массового скопления людей. Напомним, ранее увеличить количество досуговых площадок поручил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Новогодняя иллюминация на улицах города останется прежней – «снежинки», «сосульки» и «звезды». К ней добавятся новые светодиодные растяжки «Звездное небо» и гирлянды-сетки. Работы по монтажу светодиодных конструкций и елей планируют завершить до 25 декабря.

Праздничные досуговые зоны будут созданы в различных частях города, чтобы разобщить жителей. Новогоднюю набережную украсят уже знакомые жителям и гостям Благовещенска светодиодные конструкции «Семья оленей», «Снеговик», «Шар», «Светящийся фонтан», а также ледовые фигуры с подсветкой.

На участке от Пионерской до Святителя Иннокентия планируется обустроить каток с пунктом проката и две большие снежные горки. В следующем квартале (от Святителя Иннокентия до переулка Уралова) появятся еще две снежные горки для маленьких горожан. Второй каток обустроят вдоль границ городского парка.

На кольцевой развязке по улице Калинина как и в прошлом году засияет светодиодная ель со звездой. Здесь же установят 12 ледовых фигур с праздничной подсветкой. На кольцевой развязке по Театральной появятся 8 ледяных скульптур