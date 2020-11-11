Василий Орлов призвал глав районов Приамурья своевременно позаботиться о безопасности на льду

Становление льда пока задерживается. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. На заседании рассмотрели вопросы обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах в течение зимнего сезона.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Амурской области Иван Воробьев рассказал о том, что по итогам прошедшего зимнего периода 2019-2020 годов зарегистрировано два происшествия без гибели людей. В зимний период 2020-2021 года на территории Амурской области планируется открытие 10 ледовых переправ.

- Ежегодно 19 января на территории области проводятся «Крещенские купания». В этом году купели оборудовались в 21 месте. Главам муниципальных образований рекомендуем за 30 дней уточнять места проводимых мероприятий и контролировать оборудование купелей, - отметил Иван Воробьев.

Он обратил внимание на то, что в этом году по погодным условиям задерживается становление льда, и при замерзании он будет долгое время оставаться непрочным, что не исключает провалы людей под лед. С начала зимнего периода этого года, 27 октября, уже зарегистрировано происшествие в Зее, где на озере погиб 7-летний ребенок.

Главам администраций муниципальных образований рекомендовано провести работу по выявлению несанкционированных переправ, принять все меры к недопущению проезда по ним. Также с целью недопущения выхода людей на неокрепший лед организовать силами администраций с привлечением добровольцев патрулирование береговой черты водоемов, активизировать работу по предотвращению нахождения детей на водоемах без сопровождения взрослых.

- Хочу обратить внимание глав районов на необходимость своевременного выполнения всех мероприятий, направленных на обеспечение безопасности амурчан на льду. На любые происшествия нужно реагировать оперативно, но также крайне важна профилактика. На особом контроле должна находиться безопасность наших детей, примите необходимые меры, - подчеркнул Василий Орлов, обращаясь к руководителям муниципалитетов.