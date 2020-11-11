Губернатор Амурской области рассказал о развитии сел для привлечения молодых специалистов

По села трудоустраиваются и ветеринары. Фото: правительство Амурской области

На привлечение новых кадров в амурские села власти региона выделили более 9,5 миллионов рублей. В этом году планируется привлечь к работе на селе 19 специалистов. С 10 сотрудниками договоры уже заключили. Некоторые аграрии остаются работать в сёлах и после истечения договора.

Ирина Селедцова будучи 23-летней выпускницей Дальневосточного аграрного университета приехала работать в Ивановский район на предприятие «Луч». Здесь она трудоустроилась ветеринарным врачом. До этого амурчанка проходила здесь практику и работа ей очень понравилась.

- Сама я из Селемджинского района. Там у нас нет подобных животноводческих комплексов, а здесь мне было очень интересно. Работать в АО «Луч» я устроилась в 2015 году и не пожалела. Молодым специалистам давали единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей, и ежемесячную в течение трёх лет по 7 тысяч, - рассказала девушка.

Штат сотрудников агропредприятия Ивановского района пополнила и Оксана Захарчук. 21-летний агроном пришла работать сюда 2 года назад.

- Работать по профессии я пришла сразу после выпуска из аграрного колледжа. Работа мне нравится, я не пожалела, что уехала работать в село. Тем более выбрала место не далеко от дома – работаю в Ивановке, а живу в Успеновке, - отметила Оксана Захарчук.

По закону Амурской области молодым специалистам, работающим на сельхозпредприятиях области, выплачивается при определенных условиях единовременное пособие в размере 150 тысяч рублей и ежемесячное денежное пособие - 7 тысяч рублей специалистам с высшим образованием и 5 тысяч рублей специалистам со средним профессиональным образованием.

Чтобы получить материальную поддержку от государства выпускникам аграрных специальностей надо успеть трудоустроиться в сельской местности в течение трёх месяцев с момента получения диплома и предоставить в министерство сельского хозяйства Амурской области необходимые документы в течение трёх месяцев со дня подписания обеими сторонами трудового договора.Одно из условий - молодой специалист должен проработать в сельской местности не менее 5 лет.

Региональные власти оказывают такую поддержку молодым специалистам, чтобы регулярно снабжать агропромышленный комплекс и сельхозпредприятия работниками.

- Сельское хозяйство – одно из приоритетных направлений в регионе. Поэтому мы делаем всё возможное, чтобы привлечь работать в сёла молодёжь. Новые специалисты не только приходят на смену старым, но и доукомплектовывают штат сотрудников. Чтобы молодым аграриям хотелось переехать в село – мы создаём в них необходимые условия для жизни: благоустраиваем территории, строим детские и спортивные площадки, ремонтируем медицинские и образовательные учреждения. Что касается аграрного сектора, то ежегодно на сельхозпредприятиях области мы обновляем спецтехнику, чтобы специалисты работали на современном оборудовании, - прокомментировал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Молодые специалисты, которые приехали работать в село, не останутся без жилья. Многие сельхозпредприятия на период работы предоставляют своим специалистам дома и квартиры. Кроме того, государство готово помочь молодому специалисту и в вопросе строительства дома.

За время действия Закона более 300 молодых специалистов получили «подъемные». Из областного бюджета на реализацию Закона в 2019 году было выделено более 8 миллионов рублей, в 2020 году – почти 9,5 млн рублей.