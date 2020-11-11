Еще 140 коек для больных коронавирусом разместили в хирургическом корпусе Благовещенкой горбольницы

Число госпиталей в Приамурье растет. Фото: правительство Амурской области

Два отделения на 140 коек развернули на базе ковидария, расположенного в хирургическом корпусе Благовещенской городской больницы. На работу туда заступили сотрудники городского роддома, пожелавшие на время перейти на работу в госпиталь.

Для оснащения палат госпиталя из городского роддома была перевезена часть оборудования. В настоящее время в отделения начали поступать пациенты, заболевшие новой коронавирусной инфекцией.

- Также благодаря медикам роддома стало возможно открыть реанимацию на 6 коек для больных коронавирусной инфекцией на базе терапевтического отделения городской больницы. Благодаря медикам городского роддома мы увеличили коечный фонд госпиталя, - рассказал главврач Благовещенской городской клинической больницы Александр Сучков.

Развертывание дополнительных мест госпиталя на базе хиркорпуса обусловлено тем, что здание, построенное несколько лет назад, имеет централизованную подачу медицинских газов (кислорода) и более комфортабельные палаты.

Как рассказал главврач, помещения городского роддома сейчас полностью готовы для развертывания здесь инфекционного госпиталя на 130 коек, созданы раздевалки для медперсонала, «красная зона», подготовлено оборудование.

- За счет развернутых палат госпиталя на базе хирургического корпуса горбольницы пока есть возможность отложить развертывание госпиталя в городском роддоме. Но мы обязаны иметь резерв, - сказал Александр Сучков.