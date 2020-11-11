Сенатор Иван Абрамов назвал проблемы, которые должен решить единый госзаказчик в строительстве

Мы же видим практически в каждом регионе — там, где строится инфраструктура, особенно социальные объекты, реализация проектов затягивается, говорит парламентарий. Фото: pixabay.com

Практически в каждом регионе, где строятся социальные объекты, реализация таких проектов идёт с нарушениями — законопроект о едином госзаказчике в строительстве, анонсированный новым главой Минстроя Иреком Файзуллиным, должен помочь решить эти проблемы. Об этом «Парламентской газете» заявил замглавы Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

Ирек Файзулин, чья кандидатура на пост главы Минстроя РФ была утверждена 10 ноября депутатами Госдумы, сообщил, что законопроект о едином госзаказчике в сфере строительства внесут в Госдуму до конца недели. Необходимость в этом возникла, по его словам, потому, что с 1 октября в ведение Минстроя перешёл ряд федеральных казённых учреждений по направлению «здравоохранение», «спорт», «культура», занимающихся стройкой. «Предполагается создание публично-правовой компании, закон о которой мы внесём в Государственную Думу на этой неделе», — заявил он, выступая на пленарном заседании нижней палаты.

Иван Абрамов считает, что сенаторы поддержат это решение, «если всё это будет вести к удешевлению проектов, к сокращению сроков строительства и к уменьшению коррупции».

- Мы же видим практически в каждом регионе — там, где строится инфраструктура, особенно социальные объекты, реализация проектов затягивается, объекты не достраиваются или возводятся с нарушением сроков, — констатировал парламентарий.

Также сенатор заметил, что предварительно «надо посмотреть, кто будет руководить новой компанией», призванной стать единым госзаказчиком в строительстве.

- Такому руководителю и его команде необходимо будет решать проблемы, которые копились годами в регионах и тормозили их развитие, - отметил Иван Абрамов