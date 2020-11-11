Печальный рекорд: 168 случаев коронавируса зарегистрировано за сутки в Приамурье

К ухудшению самочувствия жители Амурской области продолжают относиться с опаской. Фото: pixabay.com

Новая коронавирусная инфекция поставила в Амурской области очередной рекорд. В среду, 11 ноября, заразились 168 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших с начала пандемии амурчан составило 8 373 человека. При этом ранее сообщалось, что свыше 55% пациентов с коронавирусом как на амбулаторном, так и на стационарном лечении пошли на поправку.

Ещё одна хорошая новость – новых летальных исходов 11 ноября не зарегистрировано. По официальной информации с начала пандемии от ковида скончались 69 амурчан.