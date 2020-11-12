Василий Орлов: «Больше миллиарда рублей получили амурчане на покупку жилья по ипотеке с господдержкой»

Больше четырёх сотен амурчан захотели поучаствовать в льготной ипотеке с господдержкой. Фото: pixabay.com

Больше четырёх сотен амурчан захотели поучаствовать в льготной ипотеке с господдержкой. Порядка 360 человек уже получили на руки средства для покупки своего жилья. В общей сложности по этой программе жители города получили 1 миллиард 58,9 миллиона рублей.

- Больше миллиарда рублей получили амурчане на приобретение жилья по льготной ипотеке с господдержкой. Это абсолютно беспрецедентные показатели спроса на льготное ипотечное кредитование для нашего региона, конкурировать с которыми по востребованности может только «дальневосточная ипотека». Недавно было принято решение о продлении программы ипотеки с господдержкой на 2021 год. И это, несомненно, придаст строительной отрасли в новом году дополнительные импульсы для развития, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Программа ипотеки с господдержкой была запущена в 2020 году по поручению президента Владимира Путина. Принимать заявки на льготное кредитование банки области начали в мае. Изначально предполагалось, что программа будет действовать только до ноября текущего года, однако меру поддержки уже продлили на 2021 год.

Теперь подать заявку для получения ипотечного кредита по программе амурчане могут до 1 июля 2021 года. Взять льготный кредит может любой гражданин РФ вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам субсидирует государство. Программа предусматривает покупку квартиры непосредственно у застройщика. Взять кредит амурчане могут на сумму до 6 миллионов, первоначальный взнос по программе составляет 15%, ставка – 6,5%. Важно, что низкая ставка будет действовать для заемщиков в течение всего срока кредита.