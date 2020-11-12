Медикаменты для лечащихся от ковида на дому поступают в больницы Приамурья

На следующую партию уже выделены средства. Фото: pixabay.com

Антибиотики и противовирусные препараты, прописанные в схемах лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом, будут выдавать в ближайшее время. Сейчас они поступают в медицинские учреждения Амурской области.

- Лекарства уже поступили во все детские и 1-ю взрослую поликлинику Благовещенска, лечебные учреждения городов Шимановского, Свободнинского, Шимановского, Свободненского, Благовещенского, Тамбовского, Михайловского и Константиновского районов, - информируют в правительстве Амурской области.

Медикаменты выдаются в зависимости от состояния пациентов. Условием получения лекарств является наличие подтвержденного диагноза заболевания новой коронавирусной инфекцией. Выдаваться они будут гражданам персонально при посещении на дому ответственными медработниками или волонтерами.

Помимо этого, продолжается выдача лекарственных препаратов педагогическим работникам старше 50 лет, которые находятся в зоне риска. Педагоги Белогорска, Тынды, Завитинского, Свободненского, Михайловского, Константиновского районов уже получили лекарства – «Арбидол и Гриппеферон». Эти же препараты закуплены для профилактики медработников.

Для дополнительной закупки лекарств в регионе выделено 49 млн рублей: 20 млн руб. - из средств резервного фонда области; 29 млн руб. - из резервного фонда Правительства Российской Федерации. В настоящее время идет процедура закупки лекарственных препаратов по ускоренной схеме. Поставка лекарств ожидается в течение 10 – 14 дней.