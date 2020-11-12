Губернатор Приамурья поучаствовал в старте акции «Елка желаний»

Старт был дан в формате видеоконференции. Фото: правительство Амурской области

Предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала в России, в ее старте поучаствовал и губернатор Амурской области Василий Орлов. В регионе акция пройдет уже в третий раз.

- Я хочу поблагодарить в первую очередь организаторов за то, что дают возможность сделать доброе дело для конкретного человека, исполнить чью-то мечту. Желания, которые я срывал с елки, были самые разные. Мне в прошлом году достались желания и от детей, и от пенсионеров. Пенсионерка у нас попросила швейную машинку электрическую с оверлоком. Она обшивает всю семью, старая машинка сломалась, и вот такая просьба была под новый год. И мы такую машинку ей подарили, - поделился Василий Александрович. - В другом случае из одной семьи брат с сестрой попросили у Деда Мороза поездку к морю - ребятам хотелось поплавать с дельфинами. И мы организовали им поездку в Сочи.

Еще одному мальчику с проблемами по зрению досталась географическая карта, напечатанная шрифтом Брайля. Двум ребятам подарили планшеты для рисования песком.

С понедельника на сайте елкажеланий.рф принимают желания от детей и людей преклонного возраста. Прием заявок продлится с 16 ноября по 15 декабря. Оставить заявку могут:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (от 3 до 17 лет);

люди с ограниченными возможностями здоровья (от 3 до 17 лет и от 60 лет и старше);

дети, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума (от 3 до 17 лет);

люди с состоянием здоровья, угрожающим жизни (от 3 до 17 лет и от 60 лет).

Желания могут быть как материальные, так и нет. Например, участники просили организовать поездку в Москву, на море, встречу с любимым артистом. Из материальных дарили развивающие материалы и книги, детские игрушки, цифровую технику, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты.

- В акции мы будем участвовать третий год подряд, - подытожил Василий Орлов. - Несмотря на все ограничения с коронавирусом, обязательно найдем доступный формат и проведем ее в этом году. Должен сказать, что и у себя мы уже 2 года делаем такую же «Елку желаний» в правительстве. И люди с большим удовольствием на это откликаются. На елке - письма с желаниями ребят из детских домов. В прошлом году все шары с желаниями разобрали за неделю. Очень хороший отклик, отличная акция.