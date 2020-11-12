Коронавирус в Приамурье подхватили еще 169 человек

Коронавирус ежедневно ставит рекорды в Амурской области. Фото: Pixabay.com

За сутки в Амурской области выявили 169 новых случаев коронавирусной инфекции. Это очередной рекорд - ранее максимальным числом заболевших за сутки в регионе считалось 168 человек. Новую статистику опубликовал федеральный портал стопкоронавирус.рф.

Таким образом, общее число заразившихся достигло 8 542 человек. При этом на том же портале указана информация о 6 432 выздоровевших с начала пандемии, 116 случаях выздоровления за сутки.

Новых летальных исходов не зарегистрировано. Общее число смертей от новой коронавирусной инфекции по-прежнему составляет 69 человек.