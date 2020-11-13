Василий Орлов принял онлайн-участие в форуме «Вызовы и возможности: межрегиональное сотрудничество России и Китая в постэпидемический период»

В рамках онлайн-заседания обсудили различные вопросы: от коронавируса до международного моста через Амур Фото: Правительство Амурской области

Глава Приамурья Василий Орлов в режиме онлайн принял участие в форуме «Вызовы и возможности: межрегиональное сотрудничество России и Китая в постэпидемический период». В нем также поучаствовали Полномочный и чрезвычайный Посол РФ в КНР Андрей Денисов и Полномочный и чрезвычайный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, председатель Народного Правительства провинции Хэйлунцзян, председатель китайской части Совета по межрегиональному сотрудничеству Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Ван Вэньтао, представители руководства ряда других провинций КНР, а также регионов России: Свердловской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Республики Татарстан.

Модераторами Форума выступили первый заместитель председателя Правительства Амурской области Татьяна Половайкина и заместитель председателя Народного Правительства провинции Хэйлунцзян Чэн Чжимин. Татьяна Геннадьевна зачитала письмо-поздравление председателя российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Бориса Титова.

В рамках форума обсудили такие темы, как усиление роли Совета, расширение российско-китайского межрегионального сотрудничества, научно-технические инновации, ускорение цифровизации, интеллектуализация новых моделей торговли, Оптимизация структуры энергетического сектора, содействие развитию городов, Бесперебойное функционирование трансграничных логистических и транспортных коридоров, наращивание потенциала сотрудничества, углубление сотрудничества в области машиностроения, стимулирование активного развития российско-китайского сотрудничества.

- Амурская область граничит с провинцией Хэйлунцзян на протяжении более 1200 километров. Это естественное преимущество, которое мы совместными усилиями превращаем в конкурентное на пользу экономики и населения наших регионов. Для этого мы активно сотрудничаем в самых различных сферах. В энергетике уже функционируют нефтепровод и ЛЭП для экспорта электроэнергии в Китай, а также газопровод «Сила Сибири». В торговле мы наращиваем экспорт экологически чистой сельхозпродукции – сои, соевого масла, меда, пшеницы и кукурузы. В гуманитарной сфере проводим уникальные событийные мероприятия: Ярмарку культуры и искусств, заплыв «Дружба», Международный хоккейный матч и (в перспективе) российско-китайские автомобильные игры на пограничной реке Амур. И самое главное - в последние годы мы много работаем над качеством и удобством логистики для людей и бизнеса. В результате готовится к запуску новый автомобильный мост через реку Амур, который в перспективе нескольких лет сможет обслужить до 4 миллионов тонн грузов и 2 миллионов пассажиров. В активную фазу вступило строительство первой в мире трансграничной канатной дороги через реку Амур. С запуском проекта в 2023 году ожидаем рост международного турпотока, ориентированного не только на Россию или Китай, но и на другие страны мира, - рассказал Василий Орлов в своем выступлении.

Отдельно губернатор остановился на теме борьбы с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что уникальный опыт взаимодействия с китайскими партнерами позволил в сложной ситуации этого года сохранить транспортное сообщение между нашими регионами. С января по апрель между Благовещенском и Хэйхэ было организовано 28 коридоров для возврата российских и китайских граждан, благодаря чему почти две тысячи человек смогли вернуться домой. С соблюдением всех мер безопасности были организованы грузовые перевозки. Еще один важный момент – организация безвозмездных взаимных поставок медицинских изделий для борьбы с коронавирусом, что продемонстрировало дружбу и готовность к взаимовыручке между регионами России и Китая.

Василий Орлов поднял на вопросы, связанные с запуском нового транспортного коридора – моста через Амур. Он озвучил ряд предложений, в частности, речь шла об обеспечении сопряжения планов развития предмостовых зон:

- Знаем о запуске в 2019 году большого проекта экспериментальной зоны свободной торговли в Хэйхэ. Мы также создаем условия для компаний, которые готовы инвестировать в развитие предмостовой зоны. Привлекли российского инвестора для создания крупнейшего на Дальнем Востоке таможенно-логистического терминала. Проект рассчитан на три этапа с выходом на северо-восточные регионы Китая и часть регионов России. В ноябре уже запускается первый этап. ТЛТ выступит российским опорным звеном в новом международном хабе Благовещенск – Хэйхэ. Кроме того, в регионе создана территория опережающего развития «Приамурская». Резиденты получают преференции в налоговой, таможенной и других сферах, а также сопровождение их проектов. Компании из КНР также могут получить такой статус, готовы оказать в этом необходимое содействие.

По мнению главы региона, необходима совместная работа региональных правительств и компетентных органов двух стран по созданию условий для развития международного автотуризма между Россией и КНР.

Также он подчеркнул важность работы над синхронизацией планов двух государств по развитию пунктов пропуска на российско-китайской границе.

- В качестве одной из конкретных мер предлагаем стремиться к круглосуточному распорядку работы таких пунктов пропуска. Это поможет бизнесу более эффективно планировать перевозки, особенно в условиях ужесточения санитарно-эпидемиологических требований, - отметил губернатор Приамурья.

В итоге Орлов подчеркнул, что сейчас мы живем в сложное время.

- Но другая сторона любого кризиса – это всегда еще и новые возможности для развития. В наших силах организовать не только бесперебойное, но и эффективное транспортное сообщение, которое обеспечит устойчивость региональных экономик и создаст надежный базис для успешного сотрудничества на новом этапе, - сказал Василий Орлов.