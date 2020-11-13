От коронавируса умер бывший председатель областного суда Сергей Семёнов

Сергея Семёнова вспоминают, как хорошего человека и профессионала с большой буквы Фото: Прокуратура Амурской области

Вчера, 12 ноября, не стало бывшего председателя областного суда Сергея Семёнова. Его сердце перестало биться в больнице в 20.00 часов. Мужчине было 65 лет. Причиной смерти стал коронавирус.

Свои соболезнования выражают многие амурчане - от представителей власти до местных жителей.

- В судебнои системе Сергеи Николаевич был непререкаемым авторитетом. Работал в судебнои системе с 1989 года, с 1996 года до февраля 2020 – в Амурском областном суде. с 2000 года - в качестве председателя. Невозможно поверить. Казалось , он может все и всегда – объяснить, рассудить и помочь. Искренние соболезнования семье и родным. Большая утрата для амурского судеи ского сообщества, - написал о погибшем в своем инстаграм-аккаунте губернатор Амурской области Василий Орлов.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев признается: ему трудно осознать тот факт, что Сергея Семёнова больше нет в живых.

- Для меня этот человек - в высшей степени воплощение справедливости. Человек непростой судьбы, он всегда был принципиален и непреклонен, честен и порядочен. Работая в судебной системе невозможно оставаться хорошим для всех. Но Сергея Николаевича уважали почти все. За то, что всегда поступал по Закону. Для него не было авторитетов, а двери его кабинета до позднего вечера были открыты для простых людей. Он всегда готов был выслушать и помочь каждому. Искренние соболезнования родным и близким Сергей Николаевича. Вечная память! -выразил слова соболезнования градоначальник.

Для бывших коллег Сергей Николаевич - не только сослуживец, но и наставник и товарищ.

- При нем воспитана целая плеяда амурских судей, значительно укреплен авторитет судебной власти, привито уважение к закону. Он всегда был честен, открыт, требователен. Сергей Николаевич – это целая эпоха для системы амурского правосудия. Мы скорбим. И выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея Николаевича. Вечная память ему, - написал коллектив Благовещенского городского суда в своем инстаграм.

С теплом вспоминает Сергея Николаевича и коллектив амурской прокуратуры:

- Это трагическое событие – большая общая утрата. Сергей Николаевич пользовался большим уважением и авторитетом у работников органов прокуратуры и всего юридического сообщества. Сергей Николаевич внес огромный вклад в развитие правоприменительной практики.

Не забывают экс-председателя и амурчане. В социальных сетях они пишут, что Сергей Семёнов - человек и профессионал с больших букв.

- В это трудно поверить. Очень честный, справедливый, добрый...Такие вопросы решал. Сергей Николаевич, спасибо Вам за все. Мы Вас никогда не забудем. Вечная память! - пишут жители Приамурья в социальных сетях.