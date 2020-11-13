Главный врач санатория «Василёк» рассказал о сроках и средствах реабилитации переболевших COVID-19

Доктор напоминает, что и забывать о мерах профилактики пока рано Фото: Правительство Амурской области

Санаторий «Василёк» с конца августа до начала октября работал как реабилитационный центр пациентов после коронавирусной инфекции. Туда направляли тех, кто переболел тяжёлыми формами пневмонии. Восстановление включало в себя полный спектр физиопроцедур - тепло-, электро-, магнито-, лазеролечение, кислородные коктейли, ингаляции, лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику, массаж и прочие процедуры.

- Пациенты, перенёсшие пневмонию на фоне ковида, находились у нас 14 дней, - рассказал главный врач санатория «Василёк» Олег Белый. - Это достаточный период для такой реабилитации в стенах санатория. Хочу заметить, что за сентябрь мы приняли 113 амурчан после выписки из инфекционных госпиталей, которые были направлены к нам на амбулаторное долечивание. Опыт показал, что наши процедуры для таких пациентов имели большой клинический эффект. И речь не только о физиопроцедурах . Целебный сосновый воздух Мухинки, где расположен наш санаторий «Василёк», сыграл большую роль в восстановлении как физического, так и эмоционального состояния.

По словам Белого, прогулки на свежем воздухе очень важны для восстановления здоровья тех, кто переболел пневмонией. Остаточные явления могут беспокоить таких людей до полугода. Это и лёгкий кашель, и риск легко подхватить бронхит или ОРВИ из-за ослабленного иммунитета. Специалист отмечает, что легкие нужно тренировать как раз такими прогулками. Важно, чтобы погода была комфортнойу: без сильного мороза и ветра.

- Те, кто перенёс COVID-19 и его осложнения в виде пневмонии, фарингита, трахеита, а также просто бессимптомные носители, они должны заниматься самопрофилактикой. Во всех отношениях: соблюдать принципы здорового питания и сна. Получать элементарные физические нагрузки при той же ходьбе, в прогулочном варианте. Выбирать для этого скверы, парки. Конечно, свежий воздух всегда был полезен. «Движение – это жизнь» - не просто красивая фраза. Это активное кровоснабжение всего организма, прежде всего, органов - мишеней: лёгких. Там постоянно должен идти газообмен, - сказал Олег Белый.

Он также добавил, что всех этих проблем можно избежать, если не подвергать себя лишнему риску и не заражаться. Для этого не стоит забывать о банальных средствах профилактики: носить маски в общественных местах.

- Доказано, что дистанцирование, пускай это будет социальная дистанция в полтора метра, уже защищает людей. Носить маски нужно даже дома, если там есть больные лёгкой степенью коронавирусной и иной инфекции, - напомнил Белый.