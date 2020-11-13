Еще один благовещенский медик умер от коронавируса

Умерший доктор работал в травмпункте Благовещенской городской больницы Фото: gorodskaiabolnica

Коронавирус унес жизнь еще одного врача в Благовещенске. На этот раз его жертвой стал Андрей Бильсон - сотрудник городской больницы областного центра. О смерти медика сообщили в инстаграм учреждения его коллеги.

- Эпидемия скоропостижно унесла жизнь еще одного нашего сотрудника - замечательного доктора, надежного друга, умного, порядочного и душевного человека. Эта трагическая весть отозвалась болью в сердцах всех, кто его знал, - пишут о докторе благовещенские медики.

Андрей Бильсон много лет он трудился в травмпункте Благовещенской городской больницы. Он пользовался огромным авторитетом у коллег и пациентов - всегда отзывчивый, грамотный, высокопрофессиональный специалист, которого не пугали сложные случаи. Его уважали и ценили.

- Очень горько сознавать, что больше его не будет с нами. Мы сохраним о нем самую светлую память, - выражают слова скорби врачи.