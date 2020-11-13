Как логистика Почты России готовится к сезону распродаж

Компания готова к приему увеличенного потока трансграничной почты и к оперативной доставке внутри страны. Фото: Пресс-служба АО «Почта России»

Почта России подготовилась к сезону распродаж, который начинается с середины ноября. Компания готова к приему увеличенного потока трансграничной почты и к оперативной доставке внутри страны. Принятые меры помогут в сжатые сроки доставить заказы амурчан, сделанные как в иностранных, так и в российских интернет-магазинах.

Для бесперебойной обработки международных отправлений Почта России будет использовать рекомендации по точкам входа в РФ, выстроенные с помощью модели прогнозирования и технологии работы с Big Data. Это поможет оптимальным образом распределить нагрузку на почтовую логистическую инфраструктуру и сократить сроки доставки.

На пороге высокого сезона доставки почты для того, чтобы покупатели быстро получали свои заказы, сделанные на китайских интернет-площадках, Почта России запустила новые авиационные маршруты из Китая в Россию. Количество рейсов увеличено в 2 раза из Чанша и Ханчжоу. При отправке из Китая отправления проходят предварительную подсортировку по регионам: на Северо-Запад, Дальний Восток, Урал и в Центральный регион.

- Почта России приняла дополнительные меры для обеспечения регулярных перевозок почты на Дальнем Востоке и постоянно развивает сервисы на «последней миле», чтобы процесс получения посылок занимал минимальное время и был удобен для клиентов, - отметил заместитель директора по логистике макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Юрий Ванеев.

Распределение почтовых потоков по направлениям транспортировки позволяет ускорить доставку почты получателям. Так, международный почтовые отправления, поступающие морским сообщением из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, оперативно проходят таможенный досмотр и сортировку по внутрироссийским направлениям транспортировки в месте международного почтового обмена (ММПО) Владивосток, где возможно принимать и обрабатывать до 12000 посылок, 18000 EMS отправлений, 225000 письменной корреспонденции и мелких пакетов ежемесячно. Использование собственного почтового поезда «Владивосток-Москва» позволяет не только оптимизировать расходы по доставке почтовых отправлений, но и обеспечивает ежедневную отправку почты по транссибирской магистрали.

Для оперативной обработки почты во всех региональных сортировочный центрах Дальнего Востока Почта России проанализировала штат сотрудников и приняла дополнительный персонал там, где это может быть необходимо. Совместно с таможенными органами компания разработала план действий в случае пиковых нагрузок.

Для оперативной обработки почты во всех региональных сортировочный центрах Дальнего Востока Почта России проанализировала штат сотрудников и приняла дополнительный персонал там, где это может быть необходимо. Фото: Пресс-служба АО «Почта России»

Чтобы отправления без задержек попадали с сортировки в почтовые отделения, ведется систематическая работа по увеличению лимитов для авиационной перевозки почтовых отправлений, появились дополнительные автомобильные маршруты для обмена почты между сортировочными центрами и отделениями почтовой связи. Отметим, в текущем году Почтой России принят новый норматив контрольных сроков доставки посылок наземным транспортом внутри России, который полностью отвечает рыночным критериям и предусматривает сокращение сроков доставки - в среднем на 3 дня быстрее - между городами с численностью населения свыше 50 тысяч человек. Изменения коснулись 50% всех объемов доставляемых посылок в города Дальнего Востока.

Продолжается развитие сервисов на «последней миле», направленных на то, чтобы процесс получения посылок занимал минимальное время и был удобен для клиентов. Участки курьерской доставки в Хабаровске, Владивостоке, Биробиджане, Благовещенске, Магадане, Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске получили новые курьерские автомобили. Получатели могут заказать курьерскую доставку почтовых отправлений, поступивших в их адрес, через мобильное приложение Почты России.

Об АО «Почта России»

АО «Почта России» - цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий 350 тысяч сотрудников. Входит в перечень стратегических предприятий. В региональную сеть Почты России включены 42 тысячи отделений почтовой связи по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3,5 млрд почтовых отправлений.

Почта России является проводником почтовых, социальных, финансовых и цифровых услуг для населения, предоставляет качественный сервис для компаний электронной торговли. Почта России усиливает присутствие на международном рынке. Офисы компании на сегодняшний день открыты в Китае и Германии, в Финляндии и Великобритании действуют места обмена почтой.

В УФПС Амурской области Почты России услуги почтовой связи предоставляют 378 ОПС, из них 282 почтовых отделения расположены в сельской местности. Ежегодно почтовые работники принимают, обрабатывают и доставляют более 19,4 миллиона единиц письменной корреспонденции и 786 тысяч единиц посылок.