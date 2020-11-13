Досрочные каникулы не снизили заболеваемость амурских школьников

Рост заболеваемости коронавирусом в области продолжается Фото: pixabay.com

Сегодня, 13 ноября, на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Амурской области Василия Орлова руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Курганова рассказала об эпидемиологической обстановке на территории области.

В Приамурье продолжается рост заболеваемости ОРВИ. На прошлой неделе зарегистрировано 4 314 случаев болезни. Показатель заболеваемости на треть превысил эпидемический порог. Среди всех зарегистрированных случаев 18% ОРВИ вызваны COVID-2019. Более половины приходится на Благовещенск. Прирост заболевших отмечен также в Благовещенском районе (в 2,5 раза), в Зее (на 34%), Тынде (на 26%), Райчихинске (на 27%).

Рост по-прежнему обуславливает взрослое население. Эпидемический порог в данной возрастной группе значительно превышен.

Удельный вес детей в общей структуре заболевших снизился, показатели заболеваемости среди них с начала эпидсезона не превышали пороговых значений.

Эпидситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями крайне напряжённая. На 45-й неделе зарегистрирован 1 222 заболевший, что на треть выше уровня прошлой, 44-й недели. Более половины заболевших приходится на Благовещенск. При этом только четверть случаев приходится на долю пневмоний, вызванных COVID-2019.

- Указанное свидетельствует об интенсивной циркуляции среди населения других возбудителей пневмоний и на фоне эпидемического распространения СOVID-2019 свидетельствует о микст-инфекции, что создает неблагоприятный прогноз развития эпидситуации, - отметила руководитель Роспотребнадзора.

За неделю зарегистрировано 1 160 случаев COVID-2019, что на 11% выше прошлой недели (1 051 случая).

- Несмотря на введение целого ряда противоэпидемических мероприятий, динамики к снижению заболеваемости на территориях не наблюдается, - отметила Ольга Курганова.

Среди детей эпидситуация стабильная, показатель заболеваемости самый низкий.

- Заболеваемость среди школьников не вносит существенного вклада в общую заболеваемость. Поэтому обращаю внимание глав принятие решения о роспуске школьников на досрочные каникулы надо принимать очень взвешенно и локально по ситуации, - сказала Ольга Петровна. - С 9 ноября в г. Благовещенска введены дополнительные каникулы. Мы ожидали динамику снижения заболеваемости. К сожалению, статистика говорит об обратном. Количество заболевших увеличилось на 21% (с 56 до 71), несмотря на то, что мы их распустили на каникулы.

По возрастным группам по-прежнему максимальные показатели заболеваемости в диапазоне 50-64 года и старше. Заболеваемость в трудовых коллективах сохраняется с выраженным ростом среди работников в сфере торговли и транспорта.

- Всё это свидетельствует о том, что, несмотря на принятые дополнительные ограничения и противоэпидемические мероприятий по группе риска, ожидаемого влияния, снижение уровня заболеваемости не произошло, - резюмировала главный санитарный врач области.

Результаты рейдовых проверок только за последнюю неделю свидетельствует о неисполнении принятых решений. По области из 181 осмотренного объекта, с нарушениями (замечаниями) – 46 (25,4%).

- Очевидно, что систему контроля за выполнением распоряжений губернатора необходимо кардинально менять. Предлагаю главам муниципальных образований и городских округов создать рабочие группы и наделить их полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Сейчас нужен массовый контроль, - подчеркнула руководитель амурского Роспотребнадзора Ольга Курганова.

По словам главного санитарного врача области, прогноз развития эпидемической ситуации на ближайшее время сохраняется неблагоприятный.