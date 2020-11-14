Коронавирус унес жизнь известного благовещенского коллекционера

Умер благовещенский коллекционер Фото: @amurotgoloski

Краеведы и коллекционеры Благовещенска сообщили печальное известие – умер коллекционер Олег Петров. У пожилого мужчины был коронавирус. Информация об этом появилась в инстаграм-аккаунте @amurotgoloski.

«Каждый день, как сводки с фронта» - отметили друзья и коллеги Олега Петрова, которого с любовью и уважением многие называли просто «Сысоеч».

- Ровно месяц назад мы рассказывали про Олега Сысоевича, который на протяжении 44 лет каждую неделю приходил в места сбора филателистов и нумизматов. Сначала это была почта возле театра кукол, потом площадки менялись, - поделились краеведы. - Сегодня мы со скорбью сообщаем об уходе из жизни благовещенской легенды коллекционирования - Петрова Олега Сысоевича. Утрата для благовещенской филателии невосполнимая, для народного сообщества коллекционеров болезненная. Скорбим и помним.

Другие люди в комментариях стали рассказывать свои истории борьбы с коронавирусом, кто-то поделился собственными потеряли родных и близких. Многие выражали соболезнования, вспоминали с теплотой об ушедшем коллекционере.

- Знаю Олега Сысоевича с детства. Очень любила его. Затем сошлись и по теме коллекционирования. Царствие Небесное тебе, дорогой человек. Скорбим и помним, - пишут благовещенцы.