165 амурчан заболели коронавирусом за сутки

В Приамурье выявили еще 165 случаев заражения коронавирусом. У 126 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (76%), у 15 – бессимптомно (9%), у 24 – в виде пневмонии (15%). Всего в регионе зарегистрировали 8 878 заболевших за весь период пандемии. 6 581 человек уже выписали с выздоровлением, из них 39 – за последние сутки. За всё время 71 случай закончился летальным исходом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По всей стране растет количество заболевших. За 14 ноября в России выявили 22 702 случая коронавирусной инфекции. 1 903 253 россиян заболели коронавирусом за все время эпидемии, из них 32 834 скончались.

По последним данным в Амурской области 24 пациента находятся на аппаратах ИВЛ, также растет число заболевших пневмонией.

Специалисты управления Роспотребнадзора напоминают о необходимости надевать средства индивидуальной защиты в общественных местах, и советуют по возможности оставаться дома.