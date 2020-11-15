В Приамурье погиб человек в жестком ДТП с поездом

На месте работает следственно-оперативная группа Фото: kriminal.blg

Сегодня утром, 15 ноября в Амурской области, около Возжаевки произошло страшное ДТП. По сообщению в социальных сетях, легковой автомобиль столкнулся с проходящим поездом. Передается, что погибла девушка.

В областном управлении ГИБДД информацию подтвердили частично:

- В 5:45 в Белгорском районе столкнулись автомобиль Toyota Sprinter и пассажирский поезд. В результате один человек погиб, трое пострадали. Их с травмами доставили в лечебное учреждение, - пояснили в пресс-службе Управления.

На данный момент на месте работает оперативно-следственная группа, выясняются подробности и обстоятельства произошедшего.