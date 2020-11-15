Во время пожара в Приамурье погиб пожилой мужчина

Огнеборцы боролись с огнем семь минут. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Вчера, 14 ноября, в Тынде произошло возгорание в жилом доме по Дальневосточной, 5. Сообщение о пожаре поступило в 09.19, передаёт ГУ МЧС России по Амурской области.

В результате происшествия погиб мужчина 1931 года рождения. Женщине 1936 года рождения удалось выжить. С отравлением продуктами горения она была доставлена в Тындинскую больницу.

К месту пожара были направлены огнеборцы Тындинского пожарно-спасательного гарнизона в составе семи человек и трех единиц техники. Семь минут потребовалось пожарным на ликвидацию открытого горения. Огнеборцы не допустили распространения огня на соседние квартиры. Причина и виновник пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности. В случае возникновения пожара телефон пожарных и спасателей:

- 101 - для набора со всех операторов мобильной связи;

- 01 - со стационарных телефонов;

- 112 - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.