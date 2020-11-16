Спортивные соревнования отменили в Приамурье

Тренировки пока разрешены. Фото: instagram.com/amurminsport/

Министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека подписал 16 ноября приказ об отмене спортивных соревнований.

Под отмену попали все состязания областного уровня, дальневосточные и всероссийские соревнования, проведение которых планировалось на территории Приамурья.

- Мы до последнего старались сохранить возможность проводить соревнования. Но, к сожалению, на сегодня эпидемиологическая ситуация такова, что мы вынуждены вновь их отменить до особого распоряжения. При этом наши спортсмены продолжат выступать за пределами области. Каждый их выезд мы согласуем с Роспотребнадзором, чтобы обеспечить максимальную безопасность членов наших сборных, - пояснил министр по физической культуре и спорту Дмитрий Кутека.

Что касается муниципальных и межмуниципальных соревнований, решение об их проведении должны принимать главы муниципальных образований, исходя из эпидемиологической ситуации на местах.

Тренировочный процесс пока продолжается на всей территории Приамурья. Занятия проходят с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.