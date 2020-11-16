Движение по калининскому кольцу в Благовещенске частично перекроют

Перемены коснутся 14-ти автобусов. Фото: администрация города Благовещенска

Во вторник, 17 ноября, в 10.00 частично перекроют движение по калининскому кольцу в Благовещенске. Будет закрыть сквозной проезд по кольцу со стороны улицы Калинина, открытым останется только выезд на Магистральную. Со стороны Игнатьевского шоссе возможен проезд только на Калинина и Магистральную, со стороны Новотроицкого шоссе – по всем направлениям, кроме разворота. Въезда с улицы Магистральной на кольцевую развязку не будет.

Перекрытие связано с началом замены водовода на кольцевой развязке по улице Калинина в районе улицы Магистральной – Новотроицкого шоссе. Работы продолжатся до четверга, 19 ноября, включительно. Соответственно, в этот период изменятся и схемы движения автобусов. Перемены коснутся автобусов под номерами: 1, 2 К, 4, 8, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 39.

Маршрут № 1, измененная схема движения: ул. Тенистая – ул. Калинина – ул. Магистральная – ул. 50 лет Октября – ул. Текстильная – Новотроицкое шоссе – далее по утвержденному маршруту. В обратном направлении движение автобусов без изменения схемы движения.

Маршруты №№ 2 К, 30, измененная схема движения: ул. Тенистая – ул. Калинина – ул. Заводская – ул. Мухина – Игатьевское шоссе – далее по утвержденным маршрутам. В обратном направлении движение автобусов без изменения схем движения.

Маршруты №№ 4, 12, 25, измененная схема движения: ул. Калинина – ул. Заводская – ул. Мухина – Игатьевское шоссе – далее по утвержденным маршрутам. В обратном направлении движение автобусов без изменения схем движения.

Маршрут № 8, измененная схема движения: ул. Калинина – ул. Пролетарская – ул. Мухина – Игатьевское шоссе – далее по утвержденному маршруту. В обратном направлении движение автобусов без изменения схемы движения.

Маршруты №№ 13, 26, измененная схема движения: ул. Калинина – ул. Магистральная – ул. 50 лет Октября – ул. Текстильная – Новотроицкое шоссе – далее по утвержденным маршрутам. В обратном направлении движение автобусов без изменения схем движения.

Маршруты №№ 22, 23, 31, измененная схема движения: ул. 50 лет Октября (КПП) – ул. Текстильная – Новотроицкое шоссе – ул. Калинина – далее по утвержденным маршрутам. В обратном направлении движение автобусов без изменения схем движения.

Маршрут №24, измененная схема движения: ул. 50 лет Октября (КПП) – ул. Текстильная – Новотроицкое шоссе – Игатьевское шоссе – ул. Кантемирова – далее по утвержденному маршруту. В обратном направлении движение автобусов без изменения схемы движения.

Маршрут № 39, измененная схема движения: ул. 50 лет Октября (КПП) – ул. Текстильная – Новотроицкое шоссе – ул. Калинина – ул. Тенистая – далее по утвержденному маршруту. В обратном направлении движение автобусов без изменения схемы движения.

На следующей неделе планируется провести следующий этап работ с перекрытием второго участка.