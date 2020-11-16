Вирус пошел на спад: за сутки в Амурской области выявили 159 случаев COVID-19

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В Амурской области третий день наблюдается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Так, 16 ноября зафиксировано 159 новых случаев ковида – сравнительно немного по сравнению с рекордным 171 случаем. Однако как долго продлится этот спад, остается только догадываться.

Из 159 заболевших у 80% (127 человек) заболевание протекает в виде ОРВИ, у 11% (17 человек) – сопровождается пневмонией, у 9% (15 человек) – проходит безо всякий симптомов. Всего на данный момент в регионе подтвердили 9 198 случаев заражения коронавирусом. При этом 6 714 пациентов уже выздоровели.

Однако есть и печальные новости – за сутки зафиксировано три летальных исхода. Таким образом, по официальной статистике с начала пандемии от коронавируса умерли 74 человека.