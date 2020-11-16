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Общество

Губернатор Приамурья и полпред президента РФ на Дальнем Востоке ознакомились с реализацией проектов «Золотой мили»

Город уже начал приобретать новый, неповторимый облик, отметил Юрий Трутнев
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Полпреду президента РФ на Дальнем Востоке представили набережную Амура, центральную площадь Благовещенска, канатную дорогу. Фото: правительство Амурской области

Полпреду президента РФ на Дальнем Востоке представили набережную Амура, центральную площадь Благовещенска, канатную дорогу. Фото: правительство Амурской области

В понедельник, 16 ноября, стройплощадку масштабных инвестпроектов в Благовещенске посетил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев совместно с губернатором региона Василием Орловым.

- Проект берегоукрепления и реконструкции набережной реки Амур имеет общий мультипликативный эффект порядка 40 млрд рублей, включая часть на «Золотой миле» и комплексные проекты застройки на прилегающих к набережной реки Зея территориях, - рассказал Василий Орлов. - Сейчас ведется работа и по берегоукреплению набережной реки Зея в районе судостроительного завода. В следующем году работа будет закончена на участке длинной в 666 метров.

Василий Орлов представил Юрию Трутневу и проект реконструкции центральной площади Благовещенска, являющейся одной из пяти зон проекта «Золотая миля».

- Разделенный на три этапа проект реконструкции площади оценивается в 2,1 млрд рублей, из которых половина суммы предусмотрена в областном бюджете на ближайшие три года. Поручение о выделении половины средств из федерального бюджета было дано Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Если средства поступят в следующем году, в конце 2022 года проект будет полностью сдан, - отметил губернатор Василий Орлов.

О реализации международного проекта «Строительство трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур между городами Благовещенск - Хэйхэ (КНР)» Юрию Трутневу доложила генеральный директор «Агентства развития проектных инициатив» Валерия Репкова:

- Проект канатной дороги планируется запустить в первом квартале 2023 года. Согласно проекту, пассажиры будут перемещаться в кабинках по 110 человек, в час в одном направлении канатная дорога может перевозить до 1788 пассажиров. Терминал канатной дороги будет располагаться на площади 26 тыс. кв. метров и будет включать в себя также международный пункт пропуска, торговые помещения и общественные пространства. Пункт пропуска канатной дороги рассчитан на прием 2,5 млн. пассажиров ежегодно. В первый год ожидается поток порядка 1 млн. человек. Стоимость его строительства составляет 700 млн рублей.

Планируемый объем инвестиций в 2020 году составляет 373 млн. рублей. В течение года на реализацию проекта компания направила почти 300 млн. рублей. В целом бюджет проекта оценивается в 9,8 млрд. рублей.

Валерия Репкова рассказала о реализации компанией еще одного проекта - строительства таможенно-логистического терминала мостового перехода через реку Амур. Сейчас объект ожидает ввода в эксплуатацию по временной схеме.

- Мы вместе с губернатором посетили набережную реки Амур в Благовещенске, которая сейчас достраивается. И хотя готовность объекта составляет 69%, город уже начал приобретать новый, неповторимый облик. В четвертом квартале 2020 года в регионе начнется строительство еще одного важного объекта – трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур между городами Благовещенск – Хэйхэ с пассажирским терминалом. Такие проекты дают новое развитие региону, делают его более привлекательным для внутреннего и международного туризма и бизнеса, - отметил Юрий Трутнев.