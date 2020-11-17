Хирург-травматолог скончался от коронавируса в Райчихинске

В городе Райчихинске от коронавируса умер хирург-травматолог Виктор Николаевич Хлистунов. О смерти врача сообщила городская газета «Маршрутка» в своём инстаграм-аккаунте.
Жители Райчихинска хорошо знали Виктора Николаевича, начавшего свою трудовую деятельность в городской больнице еще в 1992 году. За это время он вылечил десятки сотен больных.
Его пациенты выражают свои соболезнования в социальных сетях, называют Виктора Хлистунова врачом от бога. «Комсомолка» присоединяется к соболезнованиям.
Коллектив газеты «Маршрутка» извещает о скоропостижной смерти хирурга-травматолога ХЛИСТУНОВА Виктора Николаевича и приносит свои соболезнования родным и близким покойного. Жители Райчихинска хорошо знали Виктора Николаевича, начавшего свою трудовую деятельность в городской больнице еще в 1992 году. За это время им вылечено десятки сотен больных. Светлая память! COVID беспощаден
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