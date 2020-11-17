Хирург-травматолог скончался от коронавируса в Райчихинске

В городе Райчихинске от коронавируса умер хирург-травматолог Виктор Николаевич Хлистунов. О смерти врача сообщила городская газета «Маршрутка» в своём инстаграм-аккаунте.

Жители Райчихинска хорошо знали Виктора Николаевича, начавшего свою трудовую деятельность в городской больнице еще в 1992 году. За это время он вылечил десятки сотен больных.

Его пациенты выражают свои соболезнования в социальных сетях, называют Виктора Хлистунова врачом от бога. «Комсомолка» присоединяется к соболезнованиям.