Губернатор Приамурья: Главам нужна программа полного обновления городов и сел

В рамках программы, к примеру, приобразился городской парк в Райчихинске. Фото: amurobl.ru

Василий Орлов оценил ход реализации на территории Приамурья регионального проекта «Формирования комфортной городской среды». В частности, по этому проекту уже благоустроили 42 дворовых и четыре общественных территории. А до 2025 года планируется привести в порядок не менее 228 общественных и не менее 284 дворовых пространства.

Общий объем финансирования из бюджета области в 2020 году по проекту составляет 385,09 млн руб. В 2020 году было запланировано благоустроить 10 общественных и 45 дворовых территории. На сегодняшний день четыре общественные территории уже открыты в Белогорске, Сковородине, Циолковском и Раи чихинске. Завершаются работы в областном центре, а также Свободном, Тынде, Зее, Шимановске и Завитинске.

Кроме того, составлена проектно-сметная документация для реализации проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Это Тында с проектом «БАМовский Арбат» и Циолковский с реконструкцией парка культуры и отдыха. А по программе поддержки городских округов в Приамурье благоустроено 11 общественных территории на общую сумму 26,2 млн. руб., также выполнены работы по благоустройству тротуаров в Белогорске.

Чтобы в следующем году все муниципалитеты успели качественно и в срок провели работы, контракты должны быть заключены до 20 января 2021 года. Губернатор Василий Орлов поручил министерству ЖКХ помочь главам с оформлением конкурсной документации.

- Как оформлена конкурсная документация, вы должны контролировать лично, - обратился к министру ЖКХ Василий Орлов. – У вас есть хорошие примеры, когда проекты реализованы быстро и качественно, часто это в первую очередь обусловлено качественно оформленной конкурсной документацией. Проанализируйте удачные примеры и предложите их тем, у кого эта работа организована не так хорошо.

Отдельно для глав губернатор подчеркнул: благоустройство городов и сел области – это не только оборудование общественных пространств на федеральные средства.

- У вас должна быть программа по обновлению населенных пунктов полностью. Это и ремонт фасадов зданий, и взаимодействие с предпринимателями, которые самостоятельно готовы приводить в порядок свои здания и территории возле них. Вы должны четко понимать, как вы хотите, чтобы выглядели населенные пункты в ваших муниципалитетах.