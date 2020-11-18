Василий Орлов поручил муниципалитетам ускорить выплату «коронавирусных» субсидий для бизнеса

Власти протянули предпринимателям руку помощи. Фото: pexels.com

Реализацию мероприятий финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства рассмотрели на рабочем совещании под руководством губернатора Амурской области.

Как доложила исполняющая обязанности министра экономразвития и внешних связей региона Оксана Кукшенева, в этом году на поддержку бизнеса прямыми субсидиями предусмотрены беспрецедентные объемы средств – ожидается, что до конца года амурские предприниматели получат больше 175 миллионов рублей.

- Поддержка бизнеса в текущем году в большей степени ориентирована на оказание помощи пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции отраслям. На сегодняшний день предприниматели Приамурья уже получили на безвозмездной основе около 86 млн рублей, решения о предоставлении субсидий приняты по 683 субъектам МСП, из них 599 получат субсидии как пострадавшие от COVID-19, - подчеркнула Оксана Валерьевна.

Сегодня работа по предоставлению прямых субсидий в регионе вышла на заключительный этап.

- Понимая, что до пандемии бизнес не стоял на месте, он развивался и строил планы, в 2020 году мы предусмотрели финансовую поддержку для возмещения затрат на уже проведенную модернизацию. Таким образом в области был запущен четвертый этап прямых субсидий. Основные объемы заявок муниципалитеты уже приняли, однако в ряде муниципальных образований конкурсный отбор будет идти вплоть до 15 декабря, - рассказала Оксана Кукшенева.

Как отметил губернатор Приамурья Василий Орлов, несмотря на то, что в части муниципалитетов объем освоения средств по поддержке бизнеса уже достиг 100%, в некоторых городах и районах эта цифра не достигает даже 50%.

- В большинстве случаев это связано с затягиванием процедуры заключения соглашений. Муниципалитеты должны ускорить выплаты бизнесу прямых субсидий в качестве поддержки в период пандемии, для этого подписание документов необходимо проводить максимально быстро и в полном объеме освоить все средства до конца года. Особое внимание необходимо уделить работе с заявками. Бывает так, что предприниматель не получил помощь потому, что его документы были оформлены с ошибками. Если речь идет об ошибках, которые бизнес может исправить, – просто о корректировке документов - муниципальные образования не просто должны, а обязаны помогать предпринимателям в переоформлении таких заявок. Вы должны вместе отрабатывать такие вопросы. Если речь идет о несоответствии условиям – такая информация должна обязательно передаваться специалистам для анализа, - подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, это позволит не только в случае острой необходимости скорректировать текущие виды поддержки, но и разработать новые меры для реализации их в новом году.