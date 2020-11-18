Глава Циолковского не смог дозвониться в поликлинику – и поручил создать вторую линию

Теперь позвонить в регистратуру поликлиники МСЧ космодрома Восточный можно по двум номерам. Фото: instagram.com/tsiolkovsky.ru/

В ЗАТО Циолковский прошло очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Его итоги глава города Сергей Левицкий подвел в своем инстаграм-аккаунте.

Мэр рассказал о том, что управляющие компании обязали разместить в каждом подъезде график уборки, чтобы жители могли контролировать его соблюдение. Также была затронута тема бесплатных лекарств для амбулаторных больных и важная проблема – невозможность дозвониться до поликлиник. Сергей Левицкий сам попробовал позвонить в регистратуру, но его попытки оказались тщетными.

- Я приехал в поликлинику и снова набрал номер регистратуры, но телефон там даже не звонил. Ко мне спустился главный врач, мы договорились, что они добавят дополнительную линию для приема вызовов от жителей, - рассказал Сергей Владимирович.

В поликлинике пояснили, что подобные ситуации возникают из-за перегруженности телефонной линии — когда одновременно на один номер поступает много звонков. Теперь позвонить в регистратуру поликлиники МСЧ космодрома Восточный можно по двум номерам: 8 (41643) 92-3-38 и 8 (41643) 92-3-3. Вызвать скорую помощь можно по номеру: 8(41643)92-3-33

А если дозвониться всё же не получится, можно написать мэру Циолковского в WhatsApp. Также к главе ЗАТО можно обратиться, если возникли трудности с получением бесплатных лекарств от коронавируса для тех, кто лечится на дому. Номер телефона Сергея Левицкого: 8-914-040-38-98.