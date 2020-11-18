За сутки в Приамурье зарегистрировано 11 смертей от COVID-19

Коронавирус поставил, пожалуй, самый печальный из возможных рекордов. Фото: pexels.com

В Амурской области зафиксировали рекордное число летальных исходов от новой коронавирусной инфекции – скончались 11 человек. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

При этом уже который день в регионе снижается ежесуточное число заболевших коронавирусом. Сегодня, 18 ноября, зарегистрировано 155 случаев (для сравнения, 17 ноября их было 157, а 13 ноября – рекордные 171).

Управление Роспотребнадзора по Амурской области уточняет, что среди новых заболевших 110 человек или 71% испытывают симптомы ОРВИ, у 24-х (15%) наблюдается пневмония, а у 21 (14%) – бессимптомная форма коронавируса. Всего с начала пандемии и по сей день вирусом заразились 9 510 амурчан.