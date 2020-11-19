Губернатор Василий Орлов: В ближайшие три года поможем приобрести жилье всем амурским семьям с 6 и более детьми

На размер выплаты влияет в том числе размер семьи. Фото: AdobeStock

В 2020 году на поддержку многодетным семьям в виде сертификатов из областного бюджета выделено 81,4 млн рублей. В области реализуется госпрограмма, по которой предусмотрено предоставление социальной выплаты на жилье многодетным семьям, имеющим 6 и более детей.

- В ближайшие три года всем амурским семьям, где воспитывается 6 и более детей, поможем приобрести жилье. Я дал поручение профильным министерством просчитать потребность в средствах, чтобы господдержку получили многодетные семьи, которые состоят на учете как нуждающиеся в жилье, и в трехлетней перспективе закрыть имеющуюся очередь. В этом году 28 таких семей уже получили выплаты из областного бюджета, - прокомментировал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Право на получение такой меры социальной поддержки имеют многодетные семьи, проживающие на территории Амурской области, имеющие 6 и более детей в возрасте до 18 лет, за исключением детей в возрасте до 18 лет, вступивших в брак в соответствии с законодательством Российской Федерации, признанные нуждающимися в жилье.

Право на первоочередное получение социальной выплаты имеют:

♣ граждане, которые по не зависящим от них причинам лишились жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации (за исключением чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением в августе - сентябре 2013 года на территории Амурской области), пожара;

♣ граждане, имеющие 9 и более детей в возрасте до 18 лет. За исключением детей в возрасте до 18 лет, вступивших в брак в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Получатели соцвыплаты могут приобрести квартиру или индивидуальный жилой дом, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям, а также заключить договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома или договор строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома. В том числе и с использованием дополнительно собственных, заемных (кредитных) или иных средств, - комментирует и. о. министра соцзащиты региона Ирина Пирог.

Приобретаемое жилое помещение оформляется в долевую собственность всех членов многодетной семьи гражданина.

Размер соцвыплаты рассчитывается для каждой семьи индивидуально в зависимости от количества членов, суммарной общей площади всех жилых помещений, занимаемых членами многодетной семьи по договорам соцнайма и (или) принадлежащих им на праве собственности, и стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному району или городскому округу.

Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством о предоставлении социальной выплаты. Срок действия свидетельства – шесть месяцев с момента его выдачи. По истечении указанного срока свидетельство является недействительным.