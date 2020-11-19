Экспресс-тесты на COVID-19 начали делать в поликлиниках Благовещенска

Еще 7 тысяч экспресс-тестов только предстоит закупить. Фото: unsplash.com

Две тысячи экспресс-тестов поступили в понедельник в поликлиники Благовещенска. На их приобретение было выделено 3 млн рублей из областного бюджета, сообщают в правительстве Амурской области.

Решение передать экспресс-тесты в поликлиники областной столицы было принято с учётом того, что именно здесь самое большое количество людей, заболевших ковид и получающих лечение в амбулаторных условиях. К тому же, амурчане в последнее время нередко жалуются на долгое ожидание результатов ПЦР-диагностики. Использование экспресс-анализа позволит снять напряжённость с проведением исследований на COVID-19.

- Это не ПЦР-диагностика, в котором исследование длится 8 часов. Экспресс-тесты – быстрое исследование, так называемый иммуноферментный анализ. То есть также берётся мазок из носа и горла и за несколько минут показывает наличие вируса или его отсутствие, - пояснила руководитель регионального минздрава Светлана Леонтьева.

Как рассказала зампред правительства области Юлия Рябинина, 19 ноября губернатор Василий Орлов принял решение о дополнительном приобретении ещё порядка 7 тысяч экспресс-тестов.

- Для этого выделяется на 10 млн. рублей. Экспресс-тесты будут использоваться для тестирования пациентов поликлиник и скрининговых исследований категорий персонала, который подлежит обязательному обследования – это медицинские и социальные работники, - прокомментировала Юлия Рябинина.

Экспресс-тестирование проводится в тех поликлиниках, где есть свои лаборатории и соответствующие разрешения.