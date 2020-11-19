Еще девять амурчан скончались за сутки от коронавируса

Статистика по коронавирусу в Амурской области выглядит все более трагичной. Фото: amurobl.ru

В Амурской области за сутки зафиксировано девять летальных исходов новой коронавирусной инфекции. Общее число умерших приближается к первой сотне – по данным портала стопкоронавирус.рф, с начала пандемии от ковида умерли 97 амурчан.

Между тем, заболеваемость уже несколько дней держится примерно на одном уровне – около 150 новых случаев в сутки. Так, 19 ноября в Приамурье выявили 156 заболевших коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии амурчан достигло 9 666 человек.

При этом, по данным всё того же стопкоронавирус.рф, за сутки поправились 112 амурчан с диагнозом «Коронавирус», а всего с начала пандемии – 7 025 человек.