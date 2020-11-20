Мебельный цех в Благовещенске тушили 38 человек

Удивительно, что обошлось без пострадавших. Фото: ГУ МЧС по Амурской области

Цех по производству мебели на улице Чайковского в Благовещенске загорелся вечером 19 ноября. Алое зарево было видно на несколько кварталов вокруг – полыхало здание площадью целых 210 квадратных метров. Чтобы потушить его, потребовался не один десяток человек.

- Вечером 19 ноября на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в цехе по производству мебели по ул.Чайковского. Незамедлительно к месту происшествия по повышенному номеру вызова были направлены подразделения Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия боевых расчетов помещение площадью 210 кв. м горело открытым пламенем, - прокомментировали в Главном управлении МЧС России по Амурской области.

Страшным было и то, что огонь мог перекинуться на другой, стоящий рядом цех. Однако специалистам удалось это предотвратить.

- Пожарные не допустили распространения огня на рядом стоящий цех. Ведется поливка места пожара, разбор конструкций. Пострадавших нет, - резюмировали в ведомстве.

В тушении принимали участие 38 человек, девять единиц техники. На месте происшествия работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску, эксперты испытательной пожарной лаборатории. По факту пожара проводится разбирательство.