Сбор батареек и переработка елей: Василий Орлов поучаствовал в общественном совете при минприроды Приамурья

В образовательных учреждениях установят боксы для сбора батареек. Фото: pexels.com

Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в заседании общественного совета при министерстве природных ресурсов Амурской области. На нем обсудили вопрос об организации дуального обучения, повышении качества подготовки специалистов и мерах по содействию трудоустройству выпускников.

- Несколько отраслей в Приамурье столкнулись с определенным дефицитом кадров. Это строительство, сельское хозяйство и добыча природных ресурсов. Многое уже делается: совсем недавно мы открыли несколько современных лабораторий в сельскохозяйственном колледже, мы участвуем в движении WorldSkills, прорабатываем вопросы демонстрационных экзаменов. Готовы оказывать финансовую помощь. Что касается вашей отрасли, то нужно учесть, что мы ввели нулевую квоту на иностранную рабочую силу, эта квота будет сохраняться, - прокомментировал губернатор.

Он добавил, что в связи с этим необходимо проработать четкую программу, стратегию подготовки квалифицированных кадров, готовых работать на современных предприятиях, используя современную технику. В свою очередь, министр природных ресурсов Сергей Маху предложил закупить тренажеры, имитирующие работу золотодобывающей техники.

Также власти рассмотрели вопрос организации сбора батареек в Благовещенске. Руководитель Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный сбор» Светлана Тарасова рассказала о подготовке к проведению акции в школах города.

В образовательных учреждениях установят боксы для сбора батареек. Будет подготовлена печатная продукция для популяризации акции. По итогу предлагается поощрить призами школы, ученики которых соберут наибольшее количество использованных батареек. Отходы планируется направить на специализированный завод по переработке.

Также прозвучало предложение о проведении акции по утилизации новогодних елей и сосен. Общественный совет проработает этот вопрос.