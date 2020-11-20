Состояние больных и связь с поликлиниками: В Приамурье прошло заседание антиковидного штаба

Студенты готовятся заступить на работу в скорую. Фото: pexels.com

В Амурской области решают проблему с дозвоном в поликлиники - в них заработают дополнительные телефоны. Кроме того, власти разбираются с нехваткой транспорта для лечебных учреждений, а штат медиков обещают пополнить студентами медакадемии.

- Сейчас мы усиливаем работу по организации колл-центров, планируем подключить порядка 80 волонтеров. Планируется мобилизовать дополнительные телефоны и оповещение, чтобы минимизировать количество «недозвонов» в поликлиники. Что касается работы скорой помощи, то мы отработали с медакадемией и медицинским колледжем. На это неделе трудоустраиваются 23 студента последних курсов медакадемии. Планируем дополнительно запустить десять бригад «Скорой», чтобы снизить время ожидания пациентами, - рассказала глава регионального минздрава Светлана Леонтьева.

Глава Приамурья Василий Орлов обратил особое внимание на вопросы обеспечения транспортом лечебных учреждений:

- Решайте вопросы потребности в транспорте незамедлительно. Мы в этом году купили за счет разных источников около 85 единиц техники для лечебных учреждений. В текущей ситуации этого недостаточно, был выделен практически весь транспорт - около 20 машин - из гаража правительства, - сказал Василий Орлов.

Напомним, в Приамурье действуют девять инфекционных стационаров на 1680 коек, а также 25 провизорных госпиталей. Свободный коечный фонд для пациентов с COVID-19 составляет 21,2%. Функционирует дополнительный коечный фонд для пациентов, имеющих стабильную положительную динамику по КТ и клиническим показаниям, но пока имеют положительный результат при проведении тестирования и по тем или иным причинам не могут быть выписаны домой. Такие пациенты направляются в санаторий «Василек» и больницу восстановительного лечения.

На лечении находятся 4916 пациентов с СOVID-19, в том числе на стационарном лечении 1324 пациента, на амбулаторном - 3592 пациентов. Из пациентов, находящихся в подведомственных министерству клиниках, 80,3% находятся в состоянии лёгкой степени тяжести (это 3 950 человек). В состоянии средней степени тяжести - 735 человек (15,0%), в тяжёлом состоянии – 231 человек (4,7 %). На аппарате ИВЛ находятся 24 пациента.

Порядка двух тысяч амурчан уже получили медпрепараты при амбулаторном лечении. В приоритете при выдаче лекарств – пациенты из группы риска (в возрасте 60+, а также с хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудстой системы, с сахарным диабетом).