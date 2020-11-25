Благовещенские сотрудники ГАИ помогли роженице добраться до больницы

Сотрудники ГАИ поздравили молодых родителей с выпиской Фото: пресс-служба МВД России по Амурской области

Сотрудники ГАИ пришли на помощь благовещенцам в экстренной ситуации. Ранним утром к автоинспекторам на посту ДПС обратился водитель и попросил помочь в транспортировке в перинатальный центр женщины, у которой в машине начались роды.

На проезжей части был гололед, дорога оказалась забита автомобилями, которые двигались очень медленно и плотным потоком. Сотрудники полиции не растерялись и решили сопроводить машину с роженицей до перинатального центра.

На помощь выехали два экипажа ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» в составе заместителя командира взвода ДПС ГИБДД старшего лейтенанта полиции Краснощёкова Василия, старшего инспектора ДПС ГИБДД лейтенанта полиции Маковчика Александра и инспектора ДПС ГИБДД старшего лейтенанта полиции Бурчика Андрея. Они обеспечили беспрепятственный проезд автомобиля к медучреждению, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Всего через несколько минут после прибытия в перинатальный центр, женщина под присмотром врачей родила здорового малыша весом 3 килограмма 200 граммов. Мальчика назвали Кириллом.

На выписке счастливую маму ждал сюрприз, поздравить ее приехали сотрудники Госавтоинспекции, с подарком и цветами. Молодые родители в свою очередь поблагодарили сотрудников ГАИ за помощь в экстренной ситуации.