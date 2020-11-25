Благовещенская мэрия продолжает работать на «удаленке»

Дистанционно мэрия принимает уже почти месяц. Фото: www.admblag.ru

До 11 декабря включительно администрация Благовещенска будет работать с гражданами дистанционно. В мэрии рассказали, что режим «удаленки» поможет защитить специалистов и посетителей от коронавируса.

Все корреспонденцию от граждан в администрации принимают удаленно, работа по приему обращений не останавливается.

- С вопросами можно обращаться по телефонам структурных подразделений мэрии. Номера опубликованы на сайте администрации в разделе «Контакты», - говорят госслужащие.

Обращение в мэрию можно подать через их сайты: www.благовещенск.рф, www.admblag.ru, через баннер «Задай вопрос». В здании администрации есть информационный киоск,, туда также можно обратиться.

Принимают заявления и через портал госуслуг и с помощью сайта МФЦ Амурской области: mfc-amur.ru. Письма принимают и на электронную почту: info@admblag.ru. Доступен и почтовый адрес: 675000, город Благовещенск, ул. Ленина, 133.